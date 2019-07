A polícia lançou gás de pimenta contra um grupo de manifestantes que se reuniu neste domingo em frente a um edifício na cidade de Guyanabo, próxima a San Juan, onde o governador de Porto Rico, Ricardo Rosselló, e alguns prefeitos e legisladores do seu partido tiveram uma reunião.

As forças de segurança fizeram uso do gás de pimenta quando vários cidadãos tentavam evitar a saída dos participantes do encontro.