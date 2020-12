Cidade do México

EFE Cidade do México 8 dez 2020

O repórter Juan Alberto Cedillo, correspondente da revista Proceso e colaborador da Agência Efe, foi arbitrariamente detido, espancado e ameaçado por policiais da Secretaria de Segurança Pública e Estradas de Monterrey.

A detenção ocorreu por volta do meio-dia de domingo após o jornalista, de 66 anos, tirar uma foto no momento em que dois policiais supostamente extorquiam um adolescente indígena que estava vendendo produtos na rua ao lado de sua mãe.

"O jornalista decidiu documentar o incidente e começou a conversar com o jovem e sua mãe, o que perturbou ainda mais os agentes, que o prenderam e o levaram para a cadeia municipal, onde ele foi mantido incomunicável e algemado", disse a ONG Artículo 19, dedicada à defesa da liberdade de expressão.

Além disso, um dos agentes que deteve o jornalista não estava usando máscara, sem cumprir com as medidas de prevenção sanitária em meio à pandemia de Covid-19.

Juan Cedillo ficou detido arbitrariamente por três horas. O jornalista disse que o argumento dos agentes para prendê-lo era "que ele insultou um policial" e "ameaçou lhe atribuir culpa".

"Eles o libertaram posteriormente, sem falar mais nada", informou a ONG.

Além de agressões físicas, como uma lesão no joelho, Cedillo também sofreu danos materiais, pois a tela de seu notebook foi quebrada. Os policiais também tiraram fotos do jornalista com seus telefones celulares.

Para a ONG, é um "sinal de alerta" que membros da polícia de Monterrey prendam jornalistas exercendo "seu direito de documentar e informar".

À Agência Efe, Cedillo disse lamentar que a prisão fosse o preço que "os jornalistas tenham que pagar por denunciar abusos da polícia".

"Estou preocupado que os policiais que me prenderam tenham mostrado uma arrogância que não é normal", afirmou.

"Quando você se identifica como jornalista, a maioria dos policiais respeita nosso trabalho, mas um dos dois policiais que me interrogaram ficou mais perturbado quando me identifiquei como repórter sob o Mecanismo de Proteção ao Jornalista", explicou.

Cedillo também pediu às autoridades mexicanas que investiguem a polícia de Monterrey "para descartar que ela não esteja a serviço do crime organizado".

Segundo a ONG Repórteres sem Fronteiras (RSF), em 2019 o México foi o país com mais jornalistas mortos em todo o mundo (10), à frente de Paquistão (4) e Afeganistão (3).

Em 2020, a organização contabilizou pelo menos sete casos de jornalistas assassinados no México.