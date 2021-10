A Polícia Montada do Canadá confirmou nesta terça-feira que está trabalhando com autoridades do Haiti e dos Estados Unidos no caso dos missionários e crianças que foram sequestradas no último sábado, no país da América Central.

A corporação, por meio de comunicado enviado à Agência Efe, indicou que está "levando muito a sério a situação e está colaborando" com as forças policiais dos dois países.