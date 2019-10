15 out 2019

EFE Abuja 15 out 2019

A polícia do estado de Katsina, no norte da Nigéria, libertou de um suposto centro islâmico na cidade de Daura, na fronteira com o Níger, 67 pessoas acorrentadas e submetidas a "condições desumanas".

O porta-voz da polícia de Katsina, Sanusi Buba, confirmou que "67 pessoas de 7 a 40 anos" tinham sido encontradas acorrentadas, enquanto mais de 200 tinham fugido.