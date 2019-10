2 out 2019

EFE Islamabad 2 out 2019

A polícia do Paquistão prendeu o suposto estuprador e assassino de quatro crianças no leste do país, crimes que provocaram protestos em uma cidade fragilizada nos últimos anos devido à reincidência de fatos similares.

"O acusado Sohail Shahzad, de 27 anos, foi detido na mesma área à qual pertenciam as crianças. A detenção foi efetivada através do estudo do DNA", disse à Agência Efe o porta-voz da polícia da região de Chunyan, em Kasur, Shams ul Haq.