A polícia de Londres anunciou nesta sexta-feira que está abordando o incidente na London Bridge como um ataque terrorista, embora admita ainda não ter todos os detalhes das circunstâncias do incidente, que resultou na prisão de um homem, que realizou ataque com arma branca.

As forças de segurança confirmaram que agentes dispararam contra um homem, após ter sido acionado o alerta de esfaqueamento no local. A corporação confirma que há registro de "diversos feridos" por causa da ação.

O serviço de ambulâncias da capital britânica declarou que se tratava de um "incidente grave" e enviou tropas para o local, incluindo um helicóptero médico.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que esteve informado durante todo o tempo sobre o incidente e agradeceu a "resposta imediata" da polícia e dos serviços de emergência.Já a ministra do Interior, Priti Patel, admitiu que estava muito preocupada com o incidente e disse que seus pensamentos "estão com todos os afetados".

No dia 3 de junho de 2017, um ataque terrorista com uma arma branca na mesma ponte e no mercado de Borough, deixando oito mortos e 48 feridos.

A estação de metrô de London Bridge foi fechada hoje como resultado do evento e o gestor de transportes da capital britânica, TFL, pediu aos cidadãos que usassem rotas alternativas para viajar.