O Ministério de Segurança da África o Sul divulgou nesta segunda-feira que foram presos cinco homens suspeitos de envolvimento com o assassinato do ex-goleiro da seleção de futebol do país Senzo Meyiwa, ocorrido em 2014.

As detenções aconteceram durante a manhã de hoj, nas províncias de Gauteng, na região central e de KwaZulu-Natal, no leste. As investigações apontam que um dos presos teria sido o responsável por atirar no jogador de futebol.