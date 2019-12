A polícia do Cazaquistão prendeu 55 pessoas durante protestos não autorizados na capital, Nursultan, e Almaty ao longo do Dia da Independência do país, celebrado na segunda-feira passada, no qual os manifestantes pediam mais direitos e a libertação de presos políticos.

"Como os participantes das manifestações não atenderam aos pedidos das autoridades para encerrar as ações ilegais, 32 pessoas foram levadas à polícia em Nursultan e 23 em Almaty", informou o Ministério do Interior nesta terça-feira.

As autoridades cazaques estudam a possibilidade de apresentar acusações contra os detidos, e lembraram que no dia anterior a Procuradoria-Geral emitiu uma advertência aos cidadãos devido às manifestações não autorizadas.

"Apesar das explicações da Procuradoria-Geral da República e das medidas administrativas, as pessoas, mesmo do exterior, continuam a incentivar a população a participar de manifestações ilegais através das redes sociais", disse a entidade.

Sem mencionar nomes, as autoridades se referiram ao banqueiro em liberdade Mukhtar Ablyazov, refugiado na França, acusado de ter incentivado protestos contra o governo e as eleições de junho, nas quais o presidente Kassym-Jomart Tokayev venceu com quase 71% dos votos entre as supostas irregularidades apontadas pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

Segundo a "RadioLiberty", os protestos não foram massivos: cerca de 50 pessoas estavam concentradas na capital e cerca de 40 na maior cidade do país, Almaty.

Os protestos coincidiram com dois importantes aniversários da história moderna do Cazaquistão: a manifestação maciça antissoviética em Almaty, em 1986, e a repressão policial de 2011 contra os trabalhadores do setor do petróleo na cidade de Zhanaozen, na qual pelo menos 14 pessoas foram mortas.

Muitos expressaram descontentamento com a vida atual dos cazaques e alguns pediram a libertação de presos políticos em um país que ocupa a 144ª posição no Índice de Democracia da revista "The Economist", no qual aparece como um regime autoritário.

O presidente do Cazaquistão, consciente da necessidade de satisfazer as exigências da sociedade, que se queixa da distribuição desigual da riqueza nacional - petróleo, gás e urânio - e exige mais liberdades, prometeu reformas no país, mas "sem pressa, de forma consistente e meditada".