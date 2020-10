30 out 2020

EFE Paris 30 out 2020

A polícia da França prendeu um homem por possível cumplicidade com o autor do ataque islâmico na quinta-feira em Nice, no qual três pessoas - entre elas uma brasileira - foram mortas esfaqueadas em uma igreja da cidade.

"Um homem de 47 anos foi preso ontem à noite. Ele é suspeito de ter entrado em contato com o autor", disse nesta sexta, uma fonte judicial à Agência Efe, que não forneceu mais detalhes.