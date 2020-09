Membros da equipe forense da políca de Birmingham trabalham no local dos crimes. EFE/NEIL HALL

Um homem foi preso em Birmingham, nesta segunda-feira, suspeito de ter ser responsável por um ataque com arma branca que deixou um morto e sete feridos no fim de semana na cidade, que fica no centro da Inglaterra, segundo a polícia.

O suspeito, de 27 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi detido nesta manhã no bairro de Selly Oak.