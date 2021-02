A polícia de Mianmar apresentou, nesta terça-feira, novas acusações contra a líder eleita do país, Aung San Suu Kyi, deposta pelo exército em um golpe de Estado no início do mês.

A vencedora do Prêmio Nobel da Paz e Conselheira de Estado, que está em prisão domiciliar desde o golpe militar, foi acusada no último dia 3 por importação ilegal de um aparelho telefônico e deve comparecer perante o juiz amanhã.