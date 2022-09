Centenas de estudantes se manifestaram nesta terça-feira no centro de Santiago, nos arredores do Palácio de La Moneda, pouco antes de o presidente do Chile, Gabriel Boric, anunciar sua primeira grande reforma ministerial.

A marcha, liderada principalmente por estudantes do ensino médio e que começou de forma pacífica, terminou depois do meio-dia em confrontos com as forças de segurança e a tropa de choque, que usaram gás lacrimogêneo e caminhões com mangueiras de água pressurizada para reprimir os grupos mais violentos, que atiravam pedras contra os agentes.