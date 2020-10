A polícia de fronteira da Turquia apreendeu no porto de Mersin, no sul do país, cerca de 220 quilos de cocaína que chegaram a bordo de um navio proveniente do Brasil, segundo informou nesta quarta-feira a agência de notícias "Anadolu".

Os agentes detectaram o carregamento de drogas escondido em pacotes de folhas de papel, em um cargueiro atracado no porto turco.