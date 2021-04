Derek Chauvin, o ex-policial acusado de matar o afro-americano George Floyd em maio do ano passado em Minneapolis (EUA), foi considerado culpado nesta terça-feira nas três acusações das quais era alvo na justiça por este caso.

Os 12 jurados que participaram do julgamento do ex-policial decidiram por unanimidade que ele é culpado por homicídio doloso em segundo grau, punível com até 40 anos de prisão; homicídio doloso em terceiro grau, com pena máxima de 25 anos, e homicídio culposo em segundo grau, com pena de até 10 anos de prisão.