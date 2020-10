O Parlamento Europeu lançou uma advertência nesta quarta-feira, de que não ratificará o acordo entre União Europeia (UE) e o Mercosul, devido a política ambiental do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que tem sido alvo de críticas dos líderes de diversos países do bloco do Velho Continente.

O aviso foi incluído em uma resolução apoiada pela Câmara através de uma emenda introduzida pela delegação francesa do grupo Renovar Europe (Liberal), que foi aprovada por 345 votos a favor - houve 295 contra, além de 56 abstenções.