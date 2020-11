Ex-vice-presidente dos Estados Unidos no governo de Barack Obama e político veterano, o democrata Joe Biden venceu a corrida pela Casa Branca, segundo projeções divulgadas neste sábado por parte da imprensa americana, e se tornará a partir do dia 20 de janeiro o 46º presidente da história dos Estados Unidos.

Ex-vice e amigo de Obama, que foi chefe de governo dos EUA de 2009 a 2017, Biden venceu as eleições na insistência, depois das tentativas frustradas de 1988 e 2008, em primárias nas quais levou a melhor de virada e depois da desistência da maioria dos concorrentes no pleito interno do Partido Democrata em plena pandemia.