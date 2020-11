Ex-vice-presidente dos Estados Unidos no governo de Barack Obama, Joe Biden recorreu à experiência e ao tom moderado para se tornar o candidato democrata ideal para enfrentar o populismo do atual mandatário, o republicano Donald Trump, nestas eleições, condicionadas pela pandemia de Covid-19.

Após ver sua campanha praticamente morrer nas primárias do Partido Democrata, Biden ressurgiu das cinzas na chamada "Super Terça" (dia que conta com mais estados em disputa) no sul do país, com o qual ele conta agora para vencer Trump.

"Há apenas alguns dias, a imprensa e comitês eleitorais declararam esta campanha morta. Estamos criando uma campanha que pode unir o partido e vencer Donald Trump", exclamou um eufórico Biden durante um comício em uma quadra de basquete em Baldwin Hills, um dos bairros mais perigosos de Los Angeles.

AMIGO DE OBAMA.

Biden, de 77 anos, usa consistentemente seus oito anos ao lado do "amigo" Barack Obama na Casa Branca como a cereja no topo de uma longa carreira política no Senado dos Estados Unidos, de 1973 a 2009.

Ele costuma lembrar também a origem simples em Scranton, no estado da Pensilvânia, no coração do cinturão industrial, que em 2016 virou as costas aos democratas e optou por Trump por pouco mais de 40 mil votos.

Ao fazer isso, Biden tem focado em duas demografias que serão fundamentais nas eleições de 2020: a comunidade negra e os eleitores brancos da classe trabalhadora, cuja confluência permitiu as confortáveis vitórias do democrata Obama em 2008 e 2012.

Também é preciso destacar a histórica escolha da senadora pela Califórnia Kamala Harris como companheira de chapa para as eleições presidenciais.

Harris, 55 anos, é a primeira mulher negra e de ascendência indiana a ser candidata a vice-presidente por um dos dois principais partidos dos EUA, com a qual Biden buscou agregar energia à imagem de político veterano.

MODERANDO A ESQUERDA.

Nas primárias de sua legenda, Biden enfrentou um adversário insuspeito há uma década: a deslumbrante ascensão da ala mais esquerdista dentro do Partido Democrata, encarnada pelo senador Bernie Sanders, que o acusou de não ter coragem para enfrentar o chamado 'establishment', como Wall Street, e de não querer fazer as mudanças estruturais que o país necessita.

A congressista Alexandria Ocasio-Cortez, uma das estrelas progressistas em ascensão e que fez campanha por Sanders, mas agora por Biden, reconheceu a crescente divisão entre os democratas ao afirmar que "em qualquer outro país seria impensável" ambos estarem "no mesmo partido político".

O ex-vice-presidente, por sua vez, se encarregou de reforçar a própria imagem como pragmático moderado - em contraste com a ambiciosa proposta de Sanders de implementar um sistema de saúde universal nos EUA -, voltou atrás em propostas como a de proibir o fraturamento hidráulico ("fracking") para extração de petróleo e tem acomodado suas posições para o setor mais tradicional do partido.

Foram, especificamente, Sanders e Ocasio-Cortez, que reconheceram suas notáveis diferenças em relação a Biden, mas o apoiaram na campanha porque, como admitiram, o objetivo principal dos democratas é tirar Trump da Casa Branca.

CARISMA "VIRTUAL".

O carisma é um ponto forte de Biden, algo que ele demonstra em interações calorosas e espontâneas com os cidadãos, mas a situação incomum gerada pelo novo coronavírus é um obstáculo.

Biden, que por causa da Covid-19 instalou seu centro de operações em sua casa em Wilmington, no estado de Delaware, onde vive, passou do desenvolvimento de uma campanha totalmente virtual para outra na qual o público assiste aos comícios em seus veículos, como em um cinema drive-in.

Apesar das limitações, o objetivo tem sido se diferenciar de Trump, que realiza comícios em massa, ao ar livre, sem respeitar as distâncias de segurança e o uso obrigatório de máscaras.

Paradoxalmente, graças à menor exposição pública, Biden tem sido capaz de controlar uma de suas principais marcas registradas: as gafes.

"Eu sou uma máquina de gafes. Mas, por Deus, que coisa maravilhosa se comparada com um cara que não sabe dizer a verdade", disse, ironicamente, no final do ano passado, ao se comparar com Trump.

Em um ato de campanha durante as primárias, o ex-vice-presidente chegou a confundir a esposa, Jill, com a própria irmã, Valerie Biden, antes de começar a falar.

Biden também esteve na vanguarda do partido e estimulou mudanças que agora o deixam orgulhoso: por exemplo, em 2012, o agora candidato disse que estava "absolutamente confortável" com o casamento gay, forçando Obama a acelerar seu apoio explícito a tais uniões e contribuindo para que a Suprema Corte as legalizasse, em 2015.