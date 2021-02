Figuras políticas e cidadãos se despedem nesta segunda-feira de Carlos Menem no velório do ex-presidente da Argentina, realizado no Senado do país.

Menem morreu no domingo passado, aos 90 anos, por insuficiência cardíaca, segundo informou à Agência Efe o advogado do ex-governante, Luis Daer, no sanatório Los Arcos, na cidade de Buenos Aires, onde estava internado desde 15 de dezembro do ano passado.