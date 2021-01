O atual secretário-geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, foi reeleito nesta terça-feira para um segundo mandato no comando da agência das Nações Unidas, com sede em Madri, durante o período de 2022 a 2025.

A candidatura do diplomata georgiano, que passou a chefiar a OMT em 2018, superou a da presidente da Autoridade de Cultura e Antiguidades do Bahrein, Mai Al Khalifa, que poderia ser a primeira mulher a comandar a organização.