A Polônia registrou 458 novos casos do novo coronavírus nesta sexta-feira, segundo dados do Ministério da Saúde local, o pior número desde 17 de junho, com a maior quantidade de infecções concentradas nas províncias da Silésia e da Pequena Polônia, no sul do país.

Este é o segundo dia consecutivo em que mais de 400 novas infecções são registradas, o que mostra uma tendência ascendente após o final de junho, quando foi registrado o menor número de novas infecções em um só dia, com 193 positivos.