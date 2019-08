A exposição à poluição do ar urbana pode aumentar o risco de mortalidade a curto prazo, inclusive em pequenas concentrações, como confirmou uma análise epidemológica internacional em 652 cidades do mundo, publicada nesta quinta-feira pela revista "New England Journal of Medique".

A avaliação epidemiológica, a "maior feita até o momento" sobre os efeitos a curto prazo da poluição do ar, foi dirigida pela Escola de Higiene e Medicina Tropical em Londres e pela Universidade de Fudan (China).