O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, se mostrou a favor nesta quinta-feira da continuidade do diálogo com a Coreia do Norte, mesmo depois que o regime comunista testou um novo sistema de mísseis teleguiados.

"Estamos prontos para seguir com as conversas com a Coreia do Norte", disse Pompeo em entrevista coletiva em Bangcoc durante a cúpula de ministros de Relações Exteriores da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e parceiros externos.