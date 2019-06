O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, viajou nesta terça-feira de surpresa ao Afeganistão para se reunir com o presidente do país, Ashraf Ghani, dias antes do início da sétima rodada de negociações entre Washington e os talibãs.

Pompeo se reuniu com Ghani e "ambas as partes abordaram as eleições presidenciais do Afeganistão, o processo de paz, a assistência às forças de segurança afegãs e as relações bilaterais", informou o Palácio Presidencial afegão em comunicado.