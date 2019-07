O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, e o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, conversaram nesta quinta-feira sobre a possibilidade de acelerar as negociações de paz com os talibãs e pôr fim a mais de duas décadas de conflito no país.

Em comunicado, o Departamento de Estado dos EUA informou que Pompeo e Ghani discutiram as negociações por telefone e concordaram que este é o momento de "acelerar os esforços para conseguir um fim negociado da guerra no Afeganistão".