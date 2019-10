18 out 2019

EFE Jerusalém 18 out 2019

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, se reuniu nesta sexta-feira em Jerusalém com o primeiro-ministro interino de Israel, Benjamin Netanyahu, e enfatizou a importância de continuar a parceria entre os dois países para combater, o que eles consideram, a ameaça iraniana.

Após visitar a Turquia onde se reuniu com o presidente Recep Tayyip Erdogan, Pompeo desembarcou hoje em Israel para encontrar com Netanyahu e discutir a situação no nordeste da Síria e a luta contra o Irã.