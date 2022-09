Uma das características quase definidoras do pop no mundo árabe é o uso do dialeto egípcio como veículo universal para alcançar um público potencial muito grande (mais de 300 milhões de falantes nativos), mas cuja linguagem popular, não a oficial, está se fragmentando em dialetos ininteligíveis entre si.

Em outras palavras, os cantores do mundo árabe que querem ter sucesso além de suas fronteiras o fazem adotando o "marsi", o árabe coloquial falado no Egito, que é uma espécie de lingua franca para todos os falantes de árabe em termos de cultura popular.

Isso é resultado tanto do peso demográfico do Egito no mundo árabe (é de longe o país mais populoso) como do fato de que o Cairo tem sido o centro da vida cultural na região por séculos, e seus músicos, programas de televisão e cinema dominam em grande parte a produção audiovisual nesse idioma.

Somente Argélia e Marrocos, com forte influência da diáspora na França, têm um "circuito" pop próprio, muito ativo em seus dialetos locais, mas com pouca ou nenhuma influência no resto do mundo árabe. Somente quando cantam em "marsi" é que suas canções podem se tornar hits de Áden a Casablanca.

Isso não quer dizer que não exista música em árabe clássico ou "fusha", a língua oficial e formal de todos os países do Norte da África e do Oriente Médio, mas as produções nessa língua - em que nem todos na região são fluentes - estão limitadas a gêneros muito tradicionais, mais parecidos com um recital de poesia do que a música popular contemporânea.

REDES.

A distribuição de música pop também sofreu com a crise causada pelo advento das plataformas digitais, a abundância de opções gratuitas e as mudanças no uso e na forma de aproveitar a música que foram provocadas pelo advento da internet.

O Youtube desponta como opção favorita para ouvir música, e é comum ver jovens em lojas ou cafés colocando sucessos para tocar no computador, uma opção importante em países como o Egito, onde não é tão fácil ter acesso a outras formas de entretenimento.

Outros jovens árabes, e os não tão jovens, também gostam de ouvir música através de aplicativos como Spotify, Amazon Music e Anghami, um serviço de música paga de origem saudita que é de longe o mais utilizado na região.

Hoje, um olhar sobre o aplicativo revela a popularidade dos músicos egípcios no mundo árabe, com artistas como Ahmed Saad e Wegz dominando as paradas.

Saad, cujo irmão Amr é um ator de cinema popular e cujos casos amorosos têm ampla repercussão em jornais e redes sociais, é o artista mais ouvido em Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Qatar e Egito, e frequenta o "top 3" em Jordânia e Arábia Saudita com suas faixas "El youm el helw dah" ("Que bonito o dia de hoje" em tradução livre) e "Wasa3 Wasa3" ("Deixem-me passar, deixem-me passar").

A estrela principal, no entanto, continua sendo Amr Diab, que com mais de 60 anos de idade está no "top 10" de todos os países da região com "Mn 6 Le 9" ("De 6 às 9").

ESTRELAS INTERNACIONAIS.

Diab, que obteve em 2016 o recorde do Guinness Book de artista do Oriente Médio que mais ganhou prêmios por vendas de álbuns em todo o mundo, também é um ícone cultural e um patrimônio acostumado a brilhar em grandes eventos na região.

Ele abriu os Jogos Pan-Africanos de 1991 com uma apresentação que surpreendeu o mundo cantando em três idiomas - inglês, francês e árabe - e recentemente se apresentou na inauguração oficial do Estádio Lusail, em Doha, que tem capacidade para 80 mil espectadores e vai receber o jogo de abertura e a grande final da Copa do Mundo deste ano, no Qatar.

"Já estive em outros shows de Diab. Mesmo que você não saiba árabe, ele tem uma vibração muito boa. A música é para todos, mesmo que você não entenda a língua", disse Sarah, uma egípcia de 23 anos enrolada em sua bandeira e que assistiu à apresentação na inauguração do emblemático palco da decisão da Copa.

Sarah não foi a única. O show de luzes e pirotecnia contagiaram. Nas arquibancadas, espectadores aplaudiam e dançavam durante o show de Diab, que mostrou muita energia em um palco futurista montado no estádio projetado pelo renomado estúdio de arquitetura de Norman Foster.

Como se poderia esperar em uma região tão conservadora como o Oriente Médio, temas sexuais ou relacionados a drogas ou álcool ficam fora da música popular - no máximo, fala-se sobre dar as mãos ou andar de braços dados.

O que não falta é o uso do termo ambíguo "habibi", uma referência que, dependendo do contexto ou da interpretação pessoal, pode significar "amigo", "amante", "esposa" ou "namorada".

Assim, os cantores em árabe passeiam, marcam datas, viajam, dançam, nadam no mar e fazem quase tudo com seus "habibis", sem que nunca fique claro a quem e a que se aplica o termo.

Mas, pouco a pouco, a música árabe tradicional está abrindo novas formas de comunicação, especialmente com um público mais jovem.

"Acho que a música do exterior é melhor, gosto mais", disse Zian, de 16 anos, alguns minutos depois da apresentação de Diab em Doha.

Para o jovem, "a música árabe é muito boa", e ele comemora o fato de que a letra e o conteúdo das canções "têm mudado nos últimos anos" para torná-las mais contemporâneas. Entretanto, ele espera que eles se adaptem a outros ritmos.

"Talvez salsa, como na América Latina, reggaeton, rap ou pop. Seria ótimo ver cantores árabes fazendo esses tipos de música", acrescentou. EFE