A população mundial começará a diminuir a partir da segunda metade deste século, o que, juntamente com a queda da fertilidade em certos países, levará a mudanças significativas no equilíbrio global do poder.

É o que indica um estudo preparado pelo Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington (IHME), fornece projeções globais, regionais e nacionais sobre economia, população, mortalidade, fertilidade e migração em 195 países.