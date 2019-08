A popularidade da chefe do Governo de Hong Kong, Carrie Lam, chegou a mínimos históricos em comparação com qualquer outro líder da cidade autônoma em meio a históricos protestos, segundo uma pesquisa de opinião citada nesta terça-feira pela televisão local "RTHK".

Em uma escala de 0 a 100 (sendo 100 a avaliação mais positiva), a chefe do Executivo conta com uma taxa de apoio de 27,9, a mais baixa da história inclusive ao ser comparada com a do último governador colonial britânico, Chris Patten.