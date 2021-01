As autoridades da França estão desaconselhando a utilização de máscaras caseiras e também aquelas fabricadas que não garantem uma filtragem superior a 90%, devido ao risco que representam as novas variantes do coronavírus.

O ministro da Saúde, Olivier Véran, justificou a nova instrução nesta terça-feira, porque o Conselho Superior de Saúde, órgão consultivo técnico, considera que são insuficientes tendo em conta os níveis mais elevados de contágios que algumas dessas cepas demonstraram, como a que proliferou no Reino Unido.