A senadora pela Califórnia Kamala Harris anunciou nesta terça-feira que desistiu da pré-candidatura presidencial pelo partido Democrata devido à falta de "recursos financeiros" para a campanha eleitoral.

"Aos meus seguidores, com grande tristeza, mas também com muita gratidão, suspendo minha campanha hoje. Mas quero ser franca com vocês: continuarei lutando todos os dias pelo que tem sido a base desta campanha. Justiça para o povo", escreveu no Twitter.

"Minha campanha à presidência simplesmente não tem recursos financeiros para continuar. Não sou uma multimilionária. Não posso financiar a minha própria campanha", acrescentou.

Harris, de 54 anos, filha de pai jamaicano e mãe indiana, foi procuradora-geral da Califórnia antes de chegar ao Senado americano, em 2016. A democrata entrou na disputa pela indicação do partido como uma das favoritas, mas perdeu força ao longo da campanha.

Com a saída de Kamala Harris, os principais nomes ainda na disputa são os senadores Bernie Sanders e Elizabeth Warren, representantes da ala mais esquerdista do partido, enquanto o setor mais centrista conta com o ex-vice-presidente Joe Biden, o ex-prefeito de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg, e o magnata e ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg.

O próximo debate dos pré-candidatos à candidatura democrata será realizado no dia 19 de dezembro. EFE

afs/vnm

