O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou nesta segunda-feira com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Jonhson, e revelou desejo de que aconteça um encontro em breve entre os dois, segundo divulgou a Casa Branca.

"O presidente expressou o agradecimento pela firme parceria do Reino Unido, para abordar os desafios mundiais, e que espera se reunir pessoalmente com ele em um futuro próximo", diz comunicado assinado por um dos porta-vozes do governo, Judd Deere.