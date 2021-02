A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, defendeu nesta segunda-feira que o caso do líder da oposição ao governo do país, Alexey Navalny, não sofra ingerências de países ou blocos estrangeiros.

"O assunto Navalny não é um assunto, nem da União Europeia, nem da Espanha", disse a representante da Chancelaria à Agência Efe, em alusão a controvérsia criada pela comparação do caso com o dos políticos catalães presos no país ibérico.