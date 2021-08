O porta-voz do Pentágono, John Kirby, confirmou nesta terça-feira que os Estados Unidos seguirão "durante as próximas semanas" com os voos de evacuação partindo do aeroporto de Cabul, trazendo americanos e colaboradores afegãos.

De acordo com o representante do Departamento de Defesa dos EUA, a operação continuará acontecendo de "maneira segura e ordenada", após as cenas de caos e desesperado que circularam em todo o mundo ontem, um dia após a tomada da capital do Afeganistão pelos talibãs.