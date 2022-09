"Restringe as liberdades, não tem contrapesos e coloca o Estado acima" do cidadão e do capital, e "um texto ruim, feito com raiva" por uma convenção que "não representa todos os chilenos". Esses são os principais argumentos da campanha pelo "Rechaço" à proposta de nova Constituição para o Chile, que será votada em plebiscito neste domingo (4).

O porta-voz da campanha contra o texto, Claudio Salinas, ex-integrante da ultraconservadora União Democrática Independente (UDI), alegou em entrevista à Agência Efe que existem "complexidades" na nova Carta Magna e que ela é fruto de uma convenção na qual "os cidadãos não foram ouvidos" em questões polêmicas. Uma delas é a da reforma da previdência, que no novo texto abre a opção de um sistema público colaborativo semelhante ao de alguns países europeus.