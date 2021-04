Com a estabilização dos contágios por coronavírus, Portugal antecipará em dois dias a última fase de seu plano de saída gradual do confinamento, inicialmente prevista para a próxima segunda-feira, e reabrirá a fronteira terrestre com a Espanha.

"Podemos dar um passo adiante para a próxima etapa do desconfinamento", anunciou o primeiro-ministro português, António Costa, em entrevista coletiva, durante a qual destacou a evolução positiva que o país manteve durante o processo de cancelamento gradual de medidas de combate ao vírus SARS-CoV-2, inicial em 15 de março.