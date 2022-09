O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, anunciou nesta quinta-feira a aprovação pelo Conselho de Ministros da aplicação de um acordo de mobilidade que acelerará os processos de entrada de pessoas dos países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

"Isso vem a promover a circulação e a mobilidade dentro do espaço da CPLP com uma regra muito simples, que é que todos os cidadãos de um Estado membro que peçam visto, esse visto deve ser concedido imediatamente, a não ser que haja uma ordem de expulsão ou proibição do espaço Schengen", explicou o premiê, em referência à zona de livre-circulação na União Europeia.