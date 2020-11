Portugal atingiu o maior número de pacientes com Covid-19 internados nas unidades de terapia intensiva dos hospitais do país, de acordo com balanço apresentado nesta segunda-feira pela Direção Geral de Saúde (DGS).

De acordo com o órgão, atualmente há 3.241 pessoas recebendo tratamento na unidades de saúde locais, 90 a mais do que ontem. Já nas UTI, há 498 pacientes, sete a mais do que no balanço apresentado na véspera.