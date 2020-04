Portugal acumula 22.797 casos de infecção pelo novo coronavírus e 854 mortes, segundo boletim divulgado nesta sexta-feira pela Direção Geral de Saúde do país, em dia que foi anunciada a proibição do deslocamento da população entre a cidade do país durante o feriado de 1º de maio.

De acordo com os dados apresentados hoje, foram acrescidos 444 casos a mais e 34 óbitos adicionais.