A ministra da Saúde de Portugal, Marta Temido, afirmou nesta quinta-feira que 70% da população do país já contam com esquema completo de vacinação contra a covid-19, índice que estava previsto para ser alcançado no início de setembro.

De acordo com a titular da pasta, em entrevista à emissora de televisão local "SIC", atualmente, a média de imunizados diariamente no país é de 100 mil pessoas.