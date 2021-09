Portugal, que tem mais de 10 milhões de habitantes, superou a marca de 80% da população com esquema completo de vacinação contra a covid-19, se tornando o país do mundo com mais pessoas imunizadas contra a doença provocada pelo novo coronavírus.

De acordo com o balanço mais recente divulgado pela Direção Geral de Saúde (DGS), no último domingo, indica que 8,3 milhões de pessoas já estão com esquema completo de vacinação. Já 8,8 milhões, o que representa 85%, têm ao menos uma dose.