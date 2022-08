O grande incêndio florestal que afeta a Serra da Estrela desde o último sábado, no centro de Portugal e a cerca de 50 quilômetros da fronteira com Espanha, continua ativo nesta segunda com uma frente em que trabalham mais de 600 bombeiros.

No terreno encontram-se ainda mais de 170 veículos de extinção terrestre e cerca de uma dezena de meios aéreos, segundo fontes da Proteção Civil, que especificaram que neste momento não existem populações em perigo.