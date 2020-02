A Justiça de Portugal ordenou o congelamento das contas bancárias da empresária angolana Isabel dos Santos, protagonista do escândalo "Luanda Leaks" e investigada por administração danosa e evasão fiscal em Angola.

A notícia foi dada em primeira mão nesta terça-feira pelo jornal português "Expresso", um dos veículos de comunicação que integram o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) que desvendou o caso, com mais de 715 mil arquivos que detalham esquemas financeiros supostamente utilizados por dos Santos e seu marido para desviar dinheiro público de Angola para paraísos fiscais.

As autoridades portuguesas ordenaram o congelamento das contas de Isabel dos Santos a pedido do Supremo Tribunal de Angola, onde a empresária, filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos e considerada a mulher mais rica da África, é investigada pela gestão da empresa petrolífera estatal Sonangol.

A Justiça investiga uma transferência de US$ 115 milhões da Sonangol para uma empresa supostamente controlada por Isabel dos Santos.

O Ministério Público português já tinha confirmado no final de janeiro que havia recebido vários pedidos do homólogo angolano "para cooperação judiciária internacional em matéria penal" relacionada com o "Luanda Leaks".

O caso também abalou o mundo financeiro e empresarial em Portugal, onde a empresária tinha participação em várias empresas. Desde a revelação do escândalo, a empresária tem vendido algumas de suas ações. EFE

pfm/vnm