O Conselho de Ministros de Portugal aprovou nesta quinta-feira a declaração do estado de calamidade no parque natural da Serra da Estrela, no centro do país, pelo período de um ano, após os incêndios que devastaram quase 25 mil hectares da região nas últimas semanas.

Durante entrevista coletiva, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, explicou que a declaração de calamidade "está diretamente relacionada com um conjunto de necessidades específicas e de intervenção urgente neste território para garantir a segurança e capacidade de recuperação do Parque Nacional e em outras dimensões, como acesso à água e similares".