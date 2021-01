A preocupação com a saturação dos hospitais de Portugal, com registros de internações por Covid-19, disparou nas últimas horas no país após a transferência de 50 pessoas do hospital Amadora-Sintra, nos arredores de Lisboa, para outros centros, sobrecarregando sua rede de oxigênio.

O centro atingiu um estado de "sobrecarga" na noite de terça-feira, apesar de ter instalado uma torre de oxigênio extra na semana passada, devido ao elevado número de pacientes atendidos: mais de 300, quando seu plano de contingência previa no máximo 120 pacientes com o novo coronavírus.