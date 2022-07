Portugal está em alerta vermelho a partir desta terça-feira devido à ameaça de incêndios agravada pelas temperaturas previstas para esta semana, enquanto centenas de tropas combatem os focos reativados nas últimas horas, que deixaram dezenas de evacuados no centro do país.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (Ipma) ativou hoje o alerta vermelho para as temperaturas previstas em oito distritos do país diante de "uma situação meteorológica de extremo risco".