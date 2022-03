O governo de Portugal endureceu as regras de concessão da nacionalidade para os descendentes judeus sefarditas, exigindo a comprovação de vínculo real e concreto com o país, em meio a polêmica envolvendo o oligarca russo Roman Abramovich.

As novas normas estão em um decreto aprovado pelo Conselho de Ministros luso no fim do ano passado e que foi promulgado pelo presidente, Marcelo Rebelo de Sousa no último dia 9. No entanto, elas só ganharam notoriedade hoje, após notícia publicada pelo jornal local "Público".