Portugal entrará em uma onda de calor a partir deste sábado, se estendendo até o fim de setembro, que resultará em temperaturas até 60% acima das que são registradas no mesmo período em outros anos.

"Vamos entrar em uma terceira onda de calor a partir do dia 20, que se prolongará por setembro. Dessa forma, teremos um tempo, no geral, mais quente do que nos setembros anteriores, de 50% a 60%. E mais seco entre 40% e 50%", segundo afirmou o ministro de Administração Interna luso, José Luís Carneiro.