As autoridades de saúde de Portugal afirmaram nesta quarta-feira que o número de novos casos do novo coronavírus permanece estável, com 228 infecções registradas nas últimas 24 horas, enquanto se propõem aumentar o número de leitos disponíveis em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em até 400.

De acordo com balanço divulgado hoje pela Direção-Geral de Saúde (DGS), 16 novas mortes por Covid-19 foram registradas entre ontem e hoje no país, além dos 228 casos.

Até o momento, a pandemia deixou 1.263 vítimas e 29.660 infectados em Portugal, enquanto a taxa de aumento de contágios permanece em 0,8%, o mesmo do dia anterior.

Diante do controle da situação, a ministra da Saúde, Marta Temido, destacou hoje a ambição de aumentar o número de leitos disponíveis em UTIs, atualmente longe da média europeia, como reconheceu em um discurso no Parlamento.

"Portugal sempre esteve abaixo e bem abaixo da média de cuidados intensivos por 100 mil habitantes", reconheceu a ministra.

Ela lembrou que desde 2010 o país tem 4,2 leitos por 100 mil habitantes, embora o número esteja "melhorando" e "já estivesse em 5,66 no final de dezembro de 2019". No mês passado, quando o estado de emergência ainda estava em vigor em Portugal, o número era de 7,39, acrescentou.

"Nosso objetivo é atingir a média da União Europeia, que é de 11,5 leitos por 100 mil habitantes, e isso significa, em números redondos, que precisaremos de quase 400 leitos de UTI", completou. EFE

