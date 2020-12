Portugal registrou nesta quinta-feira um recorde de casos de covid-19 em 24 horas, com 7.627, além de ter relatado 76 mortes no mesmo período, uma semana após o país, que está em estado de emergência, ter flexibilizado as restrições impostas para conter a propagação do novo coronavírus.

Em 24 e 25 de dezembro, houve mais flexibilidade em relação ao toque de recolher e ao deslocamento de pessoas entre municípios. Além disso, não foi colocado qualquer limite para o número de pessoas que podiam participar de reuniões familiares, para as quais o governo simplesmente recomendou que tivessem "muito cuidado".