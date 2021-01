Portugal fechará os colégios por pelo menos 15 dias a partir de sexta-feira, em meio a um aumento descontrolado dos casos de covid-19, com um novo recorde de mortes por complicações da doença, 221 nas últimas 24 horas, segundo anunciou hoje o primeiro-ministro do país, António Costa.

De acordo com o balanço mais recente divulgado pela Direção Geral de Saúde, o país, com cerca de 10 milhões de habitantes, está no quarto dia seguido de recordes de mortes por covid-19: 167 na segunda-feira, 218 na terça-feira, 219 na quarta-feira e 221 nesta quinta-feira.